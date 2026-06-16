Sindicato faz inspeções em instalações da Polícia Civil de Taiobeiras
|Diretoria do SINDEP avaliou condições de trabalho, estrutura das delegacias, cadeia de custódia e funcionamento do Plantão Digital.
O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas
Gerais (SINDEP) realizou na manhã desta terça (16/06) uma visita de inspeção
sindical em unidades da Polícia Civil de Taiobeiras. A agenda foi conduzida
pelo presidente Marcelo Horta e o diretor Gabriel Vidigal, com o objetivo de
acompanhar de perto a realidade enfrentada pelos policiais civis e pelas
unidades policiais da cidade.
Além de Taiobeiras, o SINDEP também fará vistorias nos
municípios de Janaúba, Manga, Januária, Brasília de Minas, São Romão, Unaí e
Paracatu.
Durante as visitas, a diretoria do sindicato verificou
as condições estruturais das delegacias e demais unidades policiais, além de
levantar informações sobre temas estratégicos para a atividade policial. Entre
os assuntos na pauta, estão a situação da Cadeia de Custódia, o funcionamento
do Plantão Digital, o efetivo disponível, a sobrecarga de trabalho, as
condições dos equipamentos e sistemas utilizados pelos servidores, a segurança
das instalações e outros desafios enfrentados no cotidiano das equipes.
As inspeções também têm como finalidade ouvir
diretamente os policiais civis de cada localidade, identificando demandas
específicas e colhendo informações que possam subsidiar a atuação institucional
do sindicato junto à Chefia da Polícia Civil, ao Governo do Estado e demais
órgãos competentes.
De acordo com a diretoria do SINDEP, a presença da
entidade nas unidades policiais é fundamental para compreender a realidade de
cada região e fortalecer a defesa de melhores condições de trabalho para os
servidores e de uma estrutura adequada para a prestação dos serviços de
segurança pública à população.
As informações levantadas serão consolidadas em
relatório para subsidiar as ações sindicais e as tratativas institucionais em
defesa da categoria Policial Civil.
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