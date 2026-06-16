Sindicato faz inspeções em instalações da Polícia Civil de Taiobeiras

Diretoria do SINDEP avaliou condições de trabalho, estrutura das delegacias, cadeia de custódia e funcionamento do Plantão Digital.

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (SINDEP) realizou na manhã desta terça (16/06) uma visita de inspeção sindical em unidades da Polícia Civil de Taiobeiras. A agenda foi conduzida pelo presidente Marcelo Horta e o diretor Gabriel Vidigal, com o objetivo de acompanhar de perto a realidade enfrentada pelos policiais civis e pelas unidades policiais da cidade.

Além de Taiobeiras, o SINDEP também fará vistorias nos municípios de Janaúba, Manga, Januária, Brasília de Minas, São Romão, Unaí e Paracatu.

Durante as visitas, a diretoria do sindicato verificou as condições estruturais das delegacias e demais unidades policiais, além de levantar informações sobre temas estratégicos para a atividade policial. Entre os assuntos na pauta, estão a situação da Cadeia de Custódia, o funcionamento do Plantão Digital, o efetivo disponível, a sobrecarga de trabalho, as condições dos equipamentos e sistemas utilizados pelos servidores, a segurança das instalações e outros desafios enfrentados no cotidiano das equipes.

As inspeções também têm como finalidade ouvir diretamente os policiais civis de cada localidade, identificando demandas específicas e colhendo informações que possam subsidiar a atuação institucional do sindicato junto à Chefia da Polícia Civil, ao Governo do Estado e demais órgãos competentes.

De acordo com a diretoria do SINDEP, a presença da entidade nas unidades policiais é fundamental para compreender a realidade de cada região e fortalecer a defesa de melhores condições de trabalho para os servidores e de uma estrutura adequada para a prestação dos serviços de segurança pública à população.

As informações levantadas serão consolidadas em relatório para subsidiar as ações sindicais e as tratativas institucionais em defesa da categoria Policial Civil.