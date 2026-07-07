Postos de combustíveis são fiscalizados em três cidades
|Ministério Público atuou em 19 estabelecimentos e uma bomba foi interditada.
O
Procon do Ministério Público de Minas Gerais informou nesta terça (07/07) que autuou
oito postos de combustíveis e interditou uma bomba de um dos estabelecimentos
por fornecer um volume menor do que o indicado na bomba.
No
total, 19 estabelecimentos foram fiscalizados nas cidades de Monte Azul (8), Mato
Verde (8) e Gameleiras (2). A fiscalização avaliou o funcionamento dos
locais conforme o registro e a autorização da Agência Nacional do Petróleo
(ANP). A equipe checou também a qualidade dos combustíveis, a precisão das
bombas, a precificação e as formas de pagamento.
Segundo
o MP, as principais irregularidades constatadas foram: fornecimento de
combustível em volume inferior ao indicado na bomba (o que levou à interdição
do equipamento), falhas em aparelhos de medição, ausência de certificação
obrigatória, irregularidades na divulgação de preços e no dever de informação,
ausência da origem do produto, informações obrigatórias de difícil
visualização, comprometendo a transparência.
O
promotor de Justiça de Monte Azul, Gabriel Carvalho, afirmou que a ação busca
garantir a conformidade com a legislação, “promovendo relações de consumo mais
transparentes, seguras e equilibradas”.
“A
fiscalização visou confirmar se os preços anunciados nas placas correspondem
exatamente ao valor cobrado e se o combustível vendido está na quantidade e
qualidade corretas”, disse o promotor.
A
nota fiscal é o principal documento para contestar irregularidades. Em caso de
suspeitas, os consumidores devem acionar o Ministério Público.
Esperando o dia que vai vim em são João do paraísoResponderExcluir
Aqui é S.J.do Paraiso está precisando, pois o combustível aumenta eles sobem o preço, se o mesmo baixa eles não baixamResponderExcluir
Tinham que falar quais os postos em quais cidades foram detectados irregularidadesResponderExcluir