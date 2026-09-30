Justiça Eleitoral suspense pesquisa divulgada por Denerval

Candidato a deputado estadual do PL terá que remover publicação de suas redes sociais.

O juiz eleitoral Mauro Ferreira, do TRE-MG, determinou, em decisão liminar, que o candidato a deputado estadual Denerval Germano (PL), ex-prefeito de Taiobeiras, remova de suas redes sociais a divulgação de uma pesquisa eleitoral por irregularidades, inclusive com falta de dados exigidos por lei no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na decisão, o juiz afirmou ainda que a pesquisa alterou dados de bairros no sistema após a divulgação da pesquisa, reforçando a suspeita de manipulação. Com isso, a pesquisa foi suspensa por liminar e o juiz determinou que Denerval apague a divulgação feita no seu Instagram, sob pena de multa de R$ 2 mil por dia.

A pesquisa também foi questionada por três outras ações de impugnação, todas apontando manipulação de resultados e as mesmas irregularidades, por isso foram julgadas em conjunto.

Denerval tinha prazo de 24 horas para apagar os posts da pesquisa nas redes sociais, no entanto, as publicações foram apagadas cerca de duas horas após a publicação da liminar. Ele também fica impedido de fazer qualquer nova divulgação da pesquisa.

Comentários

  1. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:14

    Vixxxxxx

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  2. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:16

    2 mil por dia ? Dinheiro de pinga pra ele.

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  3. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:16

    Os votos para Denerval, vão ser mais do que estão aparecendo na pesquisa.

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  4. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:25

    O desespero começou bater na porta domingo eu te conto um assunto 22345😅🙌🏼

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  5. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:30

    Vixxxxxxx. Se fudeu

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  6. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:32

    22345 é top.

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  7. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:33

    22345
    2256
    555
    222
    10
    22

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  8. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:34

    Denerval pode até ser eleito como Carlito também pode ser. O contexto agora não é o mesmo de 2022. O que eu acho estranho é que do entorno daqui de Taiobeiras, somente o prefeito de Indaiabira que apoia Denerval, mais nenhum outro prefeito.

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    1. Anônimo30 de setembro de 2026 às 13:53

      Mesmo assim em São João do Paraíso ele vai ter muitos votos.

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