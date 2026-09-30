Justiça Eleitoral suspense pesquisa divulgada por Denerval

Candidato a deputado estadual do PL terá que remover publicação de suas redes sociais.

O juiz eleitoral Mauro Ferreira, do TRE-MG, determinou, em decisão liminar, que o candidato a deputado estadual Denerval Germano (PL), ex-prefeito de Taiobeiras, remova de suas redes sociais a divulgação de uma pesquisa eleitoral por irregularidades, inclusive com falta de dados exigidos por lei no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na decisão, o juiz afirmou ainda que a pesquisa alterou dados de bairros no sistema após a divulgação da pesquisa, reforçando a suspeita de manipulação. Com isso, a pesquisa foi suspensa por liminar e o juiz determinou que Denerval apague a divulgação feita no seu Instagram, sob pena de multa de R$ 2 mil por dia.

A pesquisa também foi questionada por três outras ações de impugnação, todas apontando manipulação de resultados e as mesmas irregularidades, por isso foram julgadas em conjunto.

Denerval tinha prazo de 24 horas para apagar os posts da pesquisa nas redes sociais, no entanto, as publicações foram apagadas cerca de duas horas após a publicação da liminar. Ele também fica impedido de fazer qualquer nova divulgação da pesquisa.