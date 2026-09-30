Justiça Eleitoral suspense pesquisa divulgada por Denerval
|Candidato a deputado estadual do PL terá que remover publicação de suas redes sociais.
O
juiz eleitoral Mauro Ferreira, do TRE-MG, determinou, em decisão liminar, que o
candidato a deputado estadual Denerval Germano (PL), ex-prefeito de Taiobeiras,
remova de suas redes sociais a divulgação de uma pesquisa eleitoral por
irregularidades, inclusive com falta de dados exigidos por lei no sistema do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na
decisão, o juiz afirmou ainda que a pesquisa alterou dados de bairros no
sistema após a divulgação da pesquisa, reforçando a suspeita de manipulação.
Com isso, a pesquisa foi suspensa por liminar e o juiz determinou que Denerval
apague a divulgação feita no seu Instagram, sob pena de multa de R$ 2 mil por
dia.
A pesquisa também foi questionada por três outras ações de impugnação, todas apontando manipulação de resultados e as mesmas irregularidades, por isso foram julgadas em conjunto.
Denerval tinha prazo de 24 horas para apagar os posts da pesquisa nas redes sociais, no entanto, as publicações foram apagadas cerca de duas horas após a publicação da liminar. Ele também fica impedido de fazer qualquer nova divulgação da pesquisa.
VixxxxxxResponderExcluir
2 mil por dia ? Dinheiro de pinga pra ele.ResponderExcluir
Os votos para Denerval, vão ser mais do que estão aparecendo na pesquisa.ResponderExcluir
O desespero começou bater na porta domingo eu te conto um assunto 22345😅🙌🏼ResponderExcluir
Vixxxxxxx. Se fudeuResponderExcluir
22345 é top.ResponderExcluir
22345ResponderExcluir
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Denerval pode até ser eleito como Carlito também pode ser. O contexto agora não é o mesmo de 2022. O que eu acho estranho é que do entorno daqui de Taiobeiras, somente o prefeito de Indaiabira que apoia Denerval, mais nenhum outro prefeito.ResponderExcluir
Mesmo assim em São João do Paraíso ele vai ter muitos votos.Excluir