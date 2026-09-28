Açougueiro é preso por manipular balança em supermercado

Flagrante foi por suspeita de furto mediante fraude.

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 34 anos, funcionário de um supermercado em Pedra Azul, suspeito de manipular a balança do açougue para registrar uma peça de alcatra como carne de menor valor.

Conforme apurado, a mercadoria, que custaria R$ 100,87 considerando o tipo e o peso real, foi registrada e vendida por R$ 24,79. O produto foi recuperado pela equipe policial logo após o pagamento.

Durante a investigação, os policiais analisaram os registros da venda e colheram depoimentos relacionados ao caso. O funcionário foi conduzido à delegacia e a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de furto mediante fraude.

Agora, os investigadores apuram relatos anteriores de condutas semelhantes no estabelecimento.