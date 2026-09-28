Açougueiro é preso por manipular balança em supermercado
|Flagrante foi por suspeita de furto mediante fraude.
A
Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 34 anos, funcionário de um
supermercado em Pedra Azul, suspeito de manipular a balança do açougue para
registrar uma peça de alcatra como carne de menor valor.
Conforme
apurado, a mercadoria, que custaria R$ 100,87 considerando o tipo e o peso
real, foi registrada e vendida por R$ 24,79. O produto foi recuperado pela
equipe policial logo após o pagamento.
Durante
a investigação, os policiais analisaram os registros da venda e colheram
depoimentos relacionados ao caso. O funcionário foi conduzido à delegacia e a
prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de furto mediante fraude.
Agora,
os investigadores apuram relatos anteriores de condutas semelhantes no
estabelecimento.
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