CRLV 2023 será exigido a partir de setembro

Cobrança do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo vão variar de acordo com o algarismo final das placas.

O Governo de Minas anunciou as datas para o início da cobrança do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2023. A exigência do documento será a partir do dia 1º de setembro, quando os veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3 devem portar o CRLV.

Os veículos com final de placa 4, 5 ou 6 deverão ter o CRLV a partir do dia 1º de outubro. Já para os veículos com placa terminada em 7, 8, 9 ou 0, a cobrança começa em 1º de novembro.

Segundo a portaria da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, publicada no último sábado (8), os motoristas não precisarão apresentar comprovantes de pagamento de taxas e tributos. Será necessário apenas o porte do CRLV 2023, no formato impresso ou digital.

O veículo que não esteja registrado e licenciado é infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47.