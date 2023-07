XX Festival Mundial da Cachaça se consagra como edição histórica

Público presente poderá prestigiar as cerca de 60 marcas produzidas em Salinas. 20ª edição do evento começou nesta sexta e terá show com João Neto e Frederico Já está acontecendo em Salinas a 20ª edição do Festival Mundial da Cachaça , um dos maiores eventos do setor no Brasil. A realização é da Prefeitura de Salinas em parceria com a Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (Apacs). A expectativa dos organizadores é que o evento atinja cerca de 40 mil visitantes e movimente R$ 5 milhões em negócios. A programação é ampla, com destaque para a exposição, vendas e observação das bebidas. Também estão programadas visitas aos alambiques de marcas reconhecidas no mercado, como Havana, Canarinha, Sabiá e Seleta, e também ao Museu da Cachaça. Durante o evento, os visitantes poderão participar de palestras e workshops no campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) sobre padrões de qualidade da cachaça, processo de destilação, envelhecimento e análise sens