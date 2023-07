O melhor de 2023

Em partida impecável, pedrazulenses venceram Divisa por 9x5, levantaram o troféu e um prêmio de R$ 10 mil A noite de sábado, 08 de abril, será inesquecível para o futsal da região... As seleções de Divisa Alegre e Pedra Azul disputaram o título da Copa Folha Regional de Futsal em uma partida eletrizante, recheada de lindos gols. O 2º jogo da final foi no ginásio de Divisa Alegre, que ficou superlotado com duas torcidas empolgadas. O 1º jogo, disputado em Pedra Azul, ficou de 5x5. Por isso, quem vencesse o jogo de volta ficaria com o cobiçado título. Mesmo fora de casa, a seleção de Pedra Azul se impôs na partida, mantendo alto nível de concentração durante todo o jogo. Com isso, conseguiu neutralizar a principais jogadas de Divisa Alegre, fazendo uma marcação implacável no ala Bruno, artilheiro da competição com 27gols, sendo premiado com troféu e prêmio de R$ 1.000,00. O placar foi aberto logo no início do jogo, com gol de Darly, que não tinha jogado a 1ª partida, pois estava ex