Seleção de Pedra Azul é bicampeã

Em partida impecável, pedrazulenses venceram Divisa por 9x5, levantaram o troféu e um prêmio de R$ 10 mil

A noite de sábado, 08 de abril, será inesquecível para o futsal da região... As seleções de Divisa Alegre e Pedra Azul disputaram o título da Copa Folha Regional de Futsal em uma partida eletrizante, recheada de lindos gols. O 2º jogo da final foi no ginásio de Divisa Alegre, que ficou superlotado com duas torcidas empolgadas.

O 1º jogo, disputado em Pedra Azul, ficou de 5x5. Por isso, quem vencesse o jogo de volta ficaria com o cobiçado título.

Mesmo fora de casa, a seleção de Pedra Azul se impôs na partida, mantendo alto nível de concentração durante todo o jogo. Com isso, conseguiu neutralizar a principais jogadas de Divisa Alegre, fazendo uma marcação implacável no ala Bruno, artilheiro da competição com 27gols, sendo premiado com troféu e prêmio de R$ 1.000,00.

O placar foi aberto logo no início do jogo, com gol de Darly, que não tinha jogado a 1ª partida, pois estava expulso. O retorno do craque foi fundamental para o êxito de Pedra Azul na final, inclusive, também foi dele o último gol do jogo, levando a torcida ao delírio.

Outro destaque da final foi o goleiro Yure. A muralha, de reflexo apurado, salvou Pedra Azul em momentos cruciais da partida, com defesas incríveis. Ele foi escolhido o melhor goleiro da Copa 2023.

Destaque também para Nênio, autor de dois gols na final. Rápido e com passes precisos, a fera ainda conseguiu ser eficiente na marcação, se tornando o pilar da seleção pedrazulense.

Toda seleção campeã tem uma estrela. Na equipe de Pedra Azul essa estrela chama-se Rômulo Cardoso. O popular Careca foi perfeito na grande final. É o típico jogador de jogo grande. Pilhado pela torcida, Careca fez cinco gols na finalíssima, alguns, inclusive, merecem placa. Pela regularidade na competição e brilho na final, ele foi escolhido o melhor jogador da Copa 2023, levando o lindo troféu e um prêmio de R$ 1.000,00.

Bicampeonato

Com a vitória por 9x5, a seleção de Pedra Azul se tornou bicampeã da Copa Folha Regional de Futsal, levantando o lindo troféu e ainda sendo premiada com R$ 10.000,00. O primeiro título foi em 2018, primeiro ano da copa, também contra Divisa Alegre. Na ocasião, Pedra Azul perdeu o 1º jogo por 7x4 e venceu o 2º por 7x2, segurando o empate na prorrogação por 0x0 para levantar o título, pois tinha a melhor campanha.

Em 2022, a seleção de Divisa deu o troco. Na revanche, empatou com Pedra Azul fora de casa em 1x1 e venceu diante de sua torcida por 7x2, sagrando-se campeã.

Agora, em 2023, a seleção de Pedra Azul venceu a nêga, com atuação brilhante na casa do adversário, que, até então, não havia perdido nenhuma partida na competição. Divisa fez 14 jogos na copa. Venceu 11, empatou 2 e perdeu somente o último jogo da final.

Para levantar o troféu, Pedra Azul fez 13 jogos; venceu 8 e empatou 5. Eles marcaram 54 gols na competição, sendo que 22 foram marcados por Careca.

