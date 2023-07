Salinas recebe R$ 56 milhões de investidos em educação

Homem morto a tiros era traficante e estaria fazendo concorrência na cidade Conforme informação da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil repassada à Folha Regional, tudo indica que a motivação do homicídio ocorrido em Taiobeiras na última terça (17/01) esteja ligada à disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. Kleber Bonfim, de 43 anos, foi assassinado em plena luz do dia. Ele estava praticando tráfico na cidade e momento do crime se encontrava em uma oficina localizada na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Espírito Santo, no bairro Planalto, quando foi alvejado com tiros na cabeça e no peito por três homens, sendo que um deles, de 26 anos, foi identificado e preso. O delegado Guilherme Zauli, responsável pelas investigações, disse que o crime realmente tem relação com o tráfico de drogas. Esclarece ainda que, diante das recentes e inúmeras apreensões de grande quantidade de drogas realizadas na região, as organizações criminosas têm amargado prejuízos incalculáveis