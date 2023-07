Salinas aguarda 40 mil pessoas no Festival da Cachaça

O evento mais aguardado do ano está chegando: 40 mil pessoas são aguardadas no XX Festival Mundial da Cachaça!

O XX Festival Mundial da Cachaça, realizado para fortalecer a produção e comercialização da cachaça será realizado neste final de semana. Com intensa programação nos três dias de evento, o festival proporciona ao visitante acesso a exposições, workshops, roteiros turísticos, além de shows locais, regionais e nacionais.

"Durante os três dias de festival, a cidade se beneficia com o aumento do fluxo de turistas, impulsionando toda uma cadeia de serviços, destacando os negócios relacionados à produção de cachaça, o que possibilita a apresentação de novas tecnologias e equipamentos, além do impulso ao turismo e divulgação da cidade em si” afirma o prefeito Kinca Dias.

O presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas - APACS, Jean Henrique de Oliveira, destaca que neste ano o festival terá 92 stands, 60 expositores, com capacidade para receber até 5 mil visitantes por dia. “Em relação ao último ano, alteramos o layout dos stands, trazendo mais conforto e mobilidade, desta vez, em formato de ilha. Para o festival, estamos com altas expectativas, tendo em vista que os shows serão gratuitos e o fluxo de turistas nos hotéis da cidade está intenso”.

Priscila Xavier, Turismóloga e presidente do Circuito Turístico da Cachaça destaca que o circuito é uma política pública que visa estruturar e dar apoio aos municípios para pleitear recursos nas esferas estadual e federal, além de promover capacitação às empresas que desejam se desenvolver para atendimento ao setor nos municípios associados. A presidente destaca que, pela primeira vez, as oito cidades (Rubelita, Fruta de leite, Novorizonte, Berizal, Ninheira, São João do Paraíso, Taiobeiras e Salinas), foram inseridas no Mapa Brasileiro do Turismo.

PROGRAMAÇÃO

Aquecendo para a intensa programação, Salinas realiza na quinta-feira (13), a partir das 20h, na Passarela da Alegria, o Festival de Quadrilhas, em que as juninas Xeque Matte (Salinas), Ali de Mineiro (Jequitinhonha) e Arraiá da União (Jequitinhonha) prometem animar a disputa.

Na sexta-feira (14), será realizado pela manhã o Workshop de Tecnologia da Cachaça no IFNMG - Campus Salinas. À noite, a partir das 19h30, será realizada a abertura oficial do festival. Em seguida, show de Vamberto e Banda na praça de alimentação e show com João Neto e Frederico na área externa.

No sábado (15) a programação segue intensa com roteiro turístico às 8h e à tarde, a partir das 14h, serão realizados o 2º Motorock de Salinas e o 1º Encontro de Carros Antigos, ambos na Passarela da Alegria. Durante a noite, o Show com Amigos anima a Praça de Alimentação do festival e, após o fechamento dos stands, shows com Silvano Sales e Tomate na área externa.

No domingo (16), último dia do festival, além de roteiro turístico, abertura dos stands as 19h e, na Praça de Alimentação, a animação será comandada por Hugo Leal e Banda. Na área externa, após o fechamento dos stands, Mariana Fagundes fecha com chave de ouro o XX Festival Mundial da Cachaça.

O roteiro turístico, será realizado no sábado e domingo, pela JAVA RECEPTIVO, com visitação à Fazenda Seleta, Museu da Cachaça, Cachaçaria Região de Salinas, Bar do Gôla, Fazenda Havana, Cachaçaria Tabúa, além de visita à associação de artesãs em Ferreirópolis e City Tour na programação.