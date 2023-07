Salinas se prepara para receber o XX Festival Mundial da Cachaça

Programação terá shows nacionais, workshops e roteiros turísticos, além de Festival de Quadrilhas.

A 20ª edição do Festival Mundial da Cachaça está chegando! O evento, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de julho, conta com uma programação extensa, incluindo workshops, roteiros turísticos e shows musicais com artistas locais, regionais e nacionais. Além disso, teremos o animado Festival de Quadrilhas e o 2º MotoRock de Salinas.

O festival chega em um momento de grande impulso econômico. A cidade está repleta de obras, são cerca de 45 em andamento e outras 29 estão aguardando os trâmites formais. O volume de recursos alocados em Salinas somam mais de R$100 milhões. Em vista do festival, os trabalhos de limpeza, reparos e manutenção foram intensificados. A prefeitura está se preparando para garantir que a 20ª edição dessa festa, tão importante para a preservação de nossa cultura, seja inesquecível. Estão sendo realizadas reuniões com a rede hoteleira, equipes de segurança e organização para que a cidade receba e acolha bem aos mais de 40 mil visitantes esperados, segundo o presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas - APACS, Jean Henrique de Oliveira.

O prefeito Kinca Dias destaca que, neste ano, o festival é organizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a APACS e o Circuito Turístico da Cachaça. "Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a imagem da cachaça salinense, seu padrão de qualidade no território nacional e no exterior", ressalta o prefeito.

"Durante o festival, a cidade se beneficiará com o aumento do fluxo de turistas, impulsionando toda a cadeia de serviços e produtiva, destacando os negócios relacionados à produção de cachaça, o que possibilitará a apresentação de novas tecnologias e equipamentos. É importante ressaltar que a agricultura familiar desempenha um papel fundamental na produção da matéria-prima destinada à fabricação da cachaça na região de Salinas", completa o prefeito Kinca Dias.

Aquecendo os ânimos para o XX festival, a prefeitura realizará no dia 13 de julho o Festival de Quadrilhas, com as juninas Xeque Matte, Ali de Mineiro e Arraiá da União prometendo animar essa disputa.

Dentro da programação do festival, no dia 15/07, às 14h, na Passarela da Alegria, será realizado o 2º MotoRock de Salinas, com shows imperdíveis das bandas Izidora, Eli Pinto (cover Raul) e Capitania!

“Contamos com a presença de todos para celebrar a nossa cultura iconizada na produção de cachaça artesanal e desfrutar de momentos incríveis em Salinas. Prepare-se para uma experiência inesquecível”, disse o prefeito Kinca.

Coloque na sua agenda