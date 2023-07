Licitação dos pontos comerciais do Mercado de Taiobeiras é frustrada

Não compareceu ninguém interessado no leilão e o certame foi cancelado

Na manhã desta quarta (26/07) a Comissão de Licitação da Prefeitura de Taiobeiras fez a abertura do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, para leiloar os pontos comerciais externos do Mercado Municipal. As propostas vencedoras seriam as mais vantajosas para o Executivo Municipal, sendo que o melhor lance ganharia o direito de explorar o ponto comercial por 30 anos.

No entanto, não surgiu nenhum interessado. O recebimento dos envelopes de propostas estava marcado para as 09 horas desta quarta, mas compareceram ao auditório da Escola Municipal João Cruz somente curiosos para acompanhar a licitação. Passados alguns minutos do horário, o pregoeiro deu a licitação como frustrada.

Vários atuais inquilinos do Mercado estavam presentes no processo licitatório e comemoraram o fato de ninguém ter interesse no leilão, pois eles se dizem injustiçados na condução do processo, alegando que estão nos pontos há muitos anos, pagando aluguel, e que não tinham condições de concorrer ao leilão devido aos altos valores dos lances.

Agora, com a licitação frustrada, a Comissão da Prefeitura precisa obedecer um prazo de 11 dias para poder lançar um novo edital, mas isso vai depender do aval do prefeito Denerval Cruz. Até então, a Prefeitura de Taiobeiras não divulgou qual será o próximo passo em relação a ocupação do mercado, sendo que o prazo para os atuais inquilinos desocuparem os pontos é até o próximo dia 16 de agosto.