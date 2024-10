Pesquisa mostra mudança de cenário em Montes Claros

Instituto Gerais aponta possibilidade de 2º turno na cidade.

Em novo levantamento na cidade de Montes Claros, o Instituto Gerais aponta que as eleições na cidade pode encaminhar para o 2º turno. A pesquisa, realizada nos dias 26 e 27 de setembro ouviu 782 eleitores e mostra que o candidato da situação, Guilherme Guimarães (UB) lidera com 36,44% das intenções de votos, enquanto que o candidato Paulo Guedes (PT) aparece em 2º lugar com 19,06%.

A pesquisa mostra uma mudança considerável no cenário, pois, dias atrás, as pesquisa mostravam possibilidade de Guilherme vencer no 1º turno.

No 3º lugar, conforme o Instituto Gerais, está o ex-prefeito Ruy Muniz (PSB) com 13,17%, logo atrás vem Maurício (PL) com 12,41% e Délio Pinheiro (PDT) com 12,15%.

Com margem de erro de 3,5% e intervalo de confiança de 95%, a pesquisa mostra empate técnico na disputa pelo 2º lugar. Com isso, em caso de 2º turno, não é possível cravar quem poderá ir ao 2º turno com Guilherme Guimarães.

Registro – A pesquisa foi contratada pela Revista Tempo e registrada no TSE com o número MG-01623/2024, com margem de erro de 3,5%.