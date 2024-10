Tinda tem 45% das intenções de votos em Pintópolis

Candidato da situação pelo PSD lidera pesquisa do Instituto Datanorte.

Com registro no TSE com número MG-02036/2024, pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Datanorte mostra o candidato da situação, Elton Carlos, popular Tinda (PSD), com 45% das intenções de votos em Pintópolis. No 2º lugar aparece o candidato Jorge do Banco (Republicanos) com 23%. Logo atrás vem Domingos Martins (UB) com 14% e Romilson da Rádio (MOBILIZA) com 3% das intenções.

Conforme a pesquisa, 4% dos eleitores dizem votar em branco ou nulo e 11% ainda estão indecisos.

Registro – A pesquisa ouviu 399 eleitores e foi realizada pelo Instituto Datanorte, com registro no TSE com o nº MG-02036/2024. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5%.