PM de Rubelita apura todas as versões do furto de ambulância

Os próprios autores fizeram imagens dentro da ambulância e postaram nas redes sociais

O furto de uma ambulância, modelo Peugeot, na manhã de sábado (01/08), ganhou enorme repercussão em Rubelita, pois os autores simplesmente gravaram vídeos fazendo algazarras e chacotas enquanto transitavam com o veículo pela BR-251. As imagens, postadas nas redes sociais pelos próprios autores, viralizaram em toda a região e deixaram os rubelitenses pasmos, pois um dos autores é filho do vereador Édio Moraes, do povoado Lagoa de Baixo.

Estranhamente, o furto não foi comunicado de imediato à Polícia Militar, que só foi acionada posteriormente por terceiros. Logo após, a guarnição comandada por sargento Durães fez contato com o secretário de Saúde, Kildare Almeida, que informou que a ambulância estava com o vereador Édio, também motorista da saúde, e que iria se inteirar dos fatos para repassar as informações.

Folha Regional apurou que na noite de sábado, por volta das 22 horas, os vídeos começaram a explodir nas redes sociais e chegaram até o Sargento Durães, que voltou a fazer contato e questionar o secretário de Saúde, mas Kildare alegou que não conseguiu abrir os vídeos.

No domingo (02), a guarnição realizou diligências no Centro de Saúde e os funcionários confirmaram que houve o furto da ambulância na manhã de sábado. E os policiais ainda foram informados que o veículo havia sido devolvido pelo vereador Édio no mesmo dia, por volta das 14 horas.

As diligências apuraram que o autor Kildery, 22 anos, filho do vereador Édio, foi encaminhado para o Centro de Saúde na madrugada de sábado após uma briga de rua. Ele foi atendido e liberado. Uma hora depois, ele retornou ao Centro de Saúde, informou que era filho do vereador Édio, e que seu pai pediu ao motorista da ambulância para levá-lo até Lagoa de Baixo. A técnica de enfermagem Janaína Soares não atendeu o pedido e lhe informou que a ambulância só poderia ser usada para demandas de saúde.

Após as 4 horas da madrugada, o filho do vereador retornou ao Centro de Saúde e encontrou a ambulância com a chave na ignição, ocasião em que simplesmente deu partida e evadiu, sem que ninguém percebesse.

Depois de apurar o ocorrido, a guarnição foi até à residência do vereador, em Lagoa de Baixo. O filho não estava presente. E o vereador explicou que Kildery “pegou a ambulância apenas para retornar à Lagoa de Baixo, pois haviam indivíduos querendo lhe bater”. O vereador disse também que assistiu aos vídeos e afirmou que autores não estavam embriagados. “Eles não estavam com a intenção de praticar crimes, estavam apenas felizes”, disse o vereador Édio aos policiais, informando ainda que pegou a ambulância, lavou, e a entregou no hospital intacta.

A mãe do autor Rafael, de 19 anos, que também aparece nos vídeos, disse aos policiais que seu filho não participou do furto da ambulância. “Quem furtou foi o Kildery. Meu filho estava em Salinas e foi buscado por Kildery”, disse a mãe.

O terceiro autor, Luís Felipe, de 21 anos, também não foi encontrado pelos policiais. Seus pais disseram que Kildery o procurou ao amanhecer de sábado já com a ambulância. Como Luiz também estava em Salinas, ele foi buscá-lo.

No Centro de Saúde, a enfermeira Patrícia Miranda, que assumiu o plantão no sábado às 07 horas, disse aos policiais que também não foi informada do furto da ambulância, e que por volta das 14 horas de sábado o vereador Édio chegou com o veículo e lhe entregou as chaves.

Depois de todas as diligências, os policiais voltaram a fazer contato com o secretário de Saúde, Kildare Almeida, que alegou não ter ocorrido o furto da ambulância, pois o veículo não estava em uso no dia. Ele afirmou que o carro deveria estar guardado no pátio da Secretaria de Obras, no entanto, presume que algum motorista o deixou como reserva na porta da Unidade de Saúde. O secretário informou que irá instaurar sindicância administrativa para apurar o fato.