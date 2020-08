Região já cobra ações para combater a seca

Como sempre, recursos devem ser usados em alugueis de caminhões pipa e cestas básicas



A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) já iniciou as cobranças junto ao Governo de Minas para desenvolver ações de enfrentamento a estiagem no Norte de Minas. O secretário-executivo da entidade, Ronaldo Soares Mota, lembra que a estiagem começou a gerar seus impactos e existe necessidade do Estado agilizar as ações, especialmente para abastecimento de água em comunidades rurais.

O coronel Oswaldo Marques, chefe do Gabinete Militar e presidente da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informa que está esperando a liberação da verba anunciada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no valor de R$ 6,5 milhões para Minas Gerais enfrentar os danos da seca. Já no orçamento do estado estão destinados mais R$ 2,8 milhões.

Ainda na metade do mês de agosto, Minas Gerais já reconheceu “Situação de Emergência” em 76 municípios do Norte de Minas, com isso, ficam aptos a receber ajuda do Estado e da União, como os caminhões-pipas e cestas básicas, além de perfuração de poços artesianos.