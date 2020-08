Rapaz que matou para roubar moto é condenado a 31 anos de prisão

Alegando questões familiares, o empresário Reginaldo Ferreira, de 45 anos, desistiu da candidatura a prefeito de Salinas, que seria pelo partido Podemos. Ele vinha articulando o projeto político em parceria com o deputado federal Igor Timo e com o deputado estadual Arlen Santiago.Em reunião pública, realizada no último mês de março, Reginaldo recebeu visitas de deputados e chegou a anunciar o vereador Eilton Santiago (PTB) como o pré-candidato a vice-prefeito, isso depois de recusar uma aliança com o ex-prefeito Kinca Dias.Folha Regional tentou falar com Reginaldo, mas o atendente do seu celular informou que ele estaria na fazenda e deixado o celular no escritório.Já o vereador Eilton Santiago, cotado para assumir a liderança do PTB/Podemos, disse a reportagem que está descartada a possibilidade dele ser candidato a prefeito. “A chance é zero. Está muito em cima da hora”, disse. “Com a desistência de Reginaldo, agora estamos conversando com os outros grupos para avaliarmos o que vamos…