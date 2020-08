Prefeitura de Rio Pardo de Minas é sanitizada

Um dos advogados da Administração está infectado e prefeitura foi fechada

No inicio da tarde desta quarta (26) o prédio da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas foi sanitizada depois que um advogado, da faixa etária de 25 anos, foi testado positivo para Covid-19.

O caso gerou preocupação entre os servidores e alguns deles chegaram a sair do prédio. Com isso, o prédio foi fechado para desinfecção.

No último boletim, divulgado na noite de terça (25), Rio Pardo de Minas somava 71 infecções com o novo coronavírus, sendo que 18 pessoas permanecem doentes no município, uma deles está internada em leito de UTI no Hospital de Taiobeiras.

No momento, a maior preocupação das autoridades de saúde em Rio Pardo de Minas são com as festas, churrascos, bares e futebol na zona rural, que estão desenfreados, mesmo com a fiscalização.

No sábado, por exemplo, Folha Regional apurou que houve uma farra em residência de um policial e o advogado infectado estava presente. Ele é filho do funcionário do Banco do Brasil, que também foi testado positivo na última sexta (21).

“Se a população não colaborar vai haver um grande surto em Rio Pardo de Minas, com isso não haverá alternativa, senão, decretar outro lockdown. Quando chegamos para fiscalizar alguma residência ou bar, as pessoas reclamam e alguns xingam, demonstrando que não estão preocupadas com a pandemia”, disse um fiscal da prefeitura à reportagem.