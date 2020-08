Homem que tentou matar por ciúmes é preso

Equipe da Polícia Civil responsável pelas investigações e prisão do autor

Nesta sexta (07/08) a Polícia Civil de Taiobeiras prendeu um homem de 26 anos sob acusação de homicídio tentado em desfavor de um rapaz de 24 anos. A tentativa de homicídio ocorreu no último dia 30 de julho, em um posto de combustível da cidade.

Segundo as apurações, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao rapaz, que foi atingido por três tiros. O crime foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e as imagens ajudaram na apuração.

Com a perícia e oitiva das testemunhas, as investigações concluíram que a motivação do crime foi passional, pois o autor queria se vingar do rapaz que estava se relacionando com sua ex-esposa. “Isso motivou o planejamento e execução do crime”, disse o delegado Bruno Marocco, responsável pelo caso.

Mesmo com as imagens e testemunhas, além da realização de simulação do crime, o autor negou os fatos após a prisão. “Entre a abertura do Inquérito e prisão do suspeito decorreu o prazo de nove dias”, destaca o delegado.