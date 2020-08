Carreta capota e dois homens morrem na BR-251

Uma fonte do Jornal Folha Regional informou na final da tarde desta segunda (03/08) que o autor do assassinato do comerciante Leonardo de Oliveira Cortez, o popular Léo do Granjão, foi preso em operação sigilosa no último sábado, 1º de agosto.A informação chegou com exclusividade à Folha Regional. Até então, o caso vinha sendo tratado com sigilo máximo e, inclusive, muitos policiais de Taiobeiras não estavam sabendo da prisão.O nome e idade do autor ainda não foram revelados. Ele não passou pelo presídio da cidade e a cadeia para a qual foi levado também é mantida sobre sigilo. Folha Regional apurou com fonte que seria o presídio de Bocaiúva, mas isso ainda não foi confirmado.A reportagem fez contato com o delegado regional Gildeilson Almeida, que ficou surpreso ao ser indagado sobre o caso. “Estamos esperando autorização de Montes Claros para divulgar. Por enquanto, não posso repassar muitas informações, mas confirmo a prisão do autor”, disse o regional.Questionado sobre a operação, …