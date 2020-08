Unidades avançadas do SAMU contarão com novo equipamento

Equipes já passaram por treinamentos e os equipamentos devem ficar disponíveis na próxima semana



As Unidades de Suporte Avançado (USA) do SAMU Macro Norte passarão a contar com um novo equipamento para a realização de punção intraóssea (IO) nos pacientes. Os colaboradores do SAMU já passaram por treinamentos para manusear o EZ-IO, que é considerado um dos equipamentos mais modernos e seguros de punção intraóssea.

A intervenção consiste na introdução de uma agulha rígida na cavidade da medula óssea e possibilita o acesso a circulação sistêmica venosa por meio da infusão de fluidos na cavidade medular. Ou seja, a intervenção permite que em situações de emergência os medicamentos e soluções sejam introduzidos com eficácia no paciente. O aparelho facilitará a obtenção de uma via venosa de pacientes graves. A utilização do mesmo é feita em caso de não ser possível estabelecer um acesso venoso de forma rápida ou após três tentativas frustradas.

“A obtenção de uma via venosa em crianças e adultos em estado crítico é imprescindível. As intervenções realizadas pelo SAMU Macro Norte dependem muitas vezes de medicações e fluidos; a depender do agravamento do paciente, pode haver dificuldade na obtenção de acessos venosos comuns”, explica o coordenador do Núcleo de Educação Permanente, Ubiratam Correia.

A expectativa é de que na próxima semana o novo equipamento já deverá estar disponível nas USAs, levando mais uma opção aos socorristas das unidades avançadas e mais um recurso aos pacientes em que o procedimento pode representar uma chance maior para o sucesso do atendimento.