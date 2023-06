Carreta com produtos químicos tomba na BR-251

Samu chegou pós-parto e concluiu procedimentos A madrugada de quarta (07/06) será inesquecível para o casal taiobeirense Felipe e Andressa Lopes, que vivenciaram as emoções de ver um filho nascer na própria residência, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Isso com a ajuda de uma doula, profissional que acompanha a mulher e a família em todo o processo da gravidez e do parto. “ Fui acionada e quando cheguei à residência, a mãe já estava em trabalho de parto ”, disse a doula Nadielle. Com o parto já consumado e a criança no colo da mãe Andressa, de 35 anos, o Samu foi acionado. Com a chegada da equipe de socorristas, o recém-nascido Luiz Felipe recebeu os procedimentos pós-parto, com o clampamento do cordão, separação da placenta e secagem. A equipe também fez a avaliação da mãe e do bebê, levando-os em seguida para o hospital. O que é uma doula? – É uma profissional que une a educação perinatal e o apoio à mulher no parto, levando-as a ter experiências positivas de nasci