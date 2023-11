Assaltantes de joalheria são presos

Prática sustentável é altamente viável em lavouras de café, frutas e grãos. A Emater de Minas Gerais está orientando os produtores rurais a usar as chamadas “plantas de cobertura”, para melhoria do solo e do sistema de produção. Além de evitar erosões e estragos provocados por chuvas torrenciais, essas plantas também servem para buscar nutrientes em camadas mais profundas e aumentar a porosidade do terreno, facilitando a infiltração da água. As plantas de cobertura são cultivadas em consórcio com outras culturas, geralmente aquelas com fins comerciais, como café, frutíferas e grãos. “ Essa técnica consiste em plantar um mix de sementes de várias plantas, com características diferentes, e manejá-las nas entrelinhas dos cafezais ou de outras culturas. Na parte de baixo do solo é que existe o grande ganho. As raízes destas plantas de cobertura atingem profundidades distintas. Isso favorece a aeração, quebra a compactação do solo e promove a incorporação de matéria orgânica nas camadas m