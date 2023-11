Plantão: Comerciante é baleado em assalto

Assaltante teria atirado após discussão com o comerciante.





Na tarde desta segunda (27/11) dois assaltantes atacaram uma joalheria no Centro de Taiobeiras. A informação é de que um assaltante armado adentrou na loja "Art em Joias" e o outro ficou em uma moto na porta do estabelecimento, que fica localizado na Rua Salinas.

Conforme as primeiras informações apuradas pela Folha Regional, o bandido que adentrou à loja conseguiu roubar um mostruário de jóias e ainda atirou no proprietário, conhecido como "Galego do Ouro".

Segundo informações de testemunhas, depois do tiro, o comparsa que estava pilotando a moto evadiu e deixou o atirador para trás. Logo após, o atirador evadiu a pé, sentido à Avenida da Saudade. Mesmo baleado, o comerciante correu atrás do ladrão, que desferiu outro tiro na fuga.

Os dois ladrões conseguiram fugir e estão sendo procurados pela polícia. As imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas pela polícia no intuito de identificar os autores.

Já foi apurado que a moto usada no assalto foi furtada recentemente na cidade de Montes Claros.

O comerciante foi encaminhado ao pronto socorro, onde passa por procedimentos médicos neste momento.

Mais informações a qualquer momento, pois a ocorrência ainda está em andamento e a versão oficial da PM será publicada posteriormente.