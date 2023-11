Pai premeditou assassinato do filho de 5 anos

Mãe disse que sabia da possível tragédia, mas autoridades não acreditaram no seu pedido de socorro.

Nicole Nayara Dias, de 28 anos, mãe do menino Davi, de 5 anos, que foi assassinado pelo próprio pai na tarde de quarta (1º de novembro) na porta de uma escola infantil em Claro dos Poções, disse à Imprensa que havia avisado as autoridades da possível tragédia e inclusive fez alerta nas redes sociais, pois o pai Manoel Pinheiro Neto, de 52 anos, vinha fazendo constantes ameaças. Mais informações aqui.

Antes de morrer com um tiro na cabeça, o menino avistou o pai e demonstrou satisfação em vê-lo, pois estava com saudades, segundo informou a mãe.

No entanto, ao invés de abraçá-lo, o pai o segurou pelo cabelo e desferiu um tiro em sua cabeça, isso na entrada da escola, ocasião em que a criança havia chegado na garupa da bicicleta de um rapaz chamado Jhonatas, de 22 anos, namorado da mãe Nicole, que também foi atingido com um tiro de raspão na cabeça, sem gravidade.

Depois de atirar nas cabeças do filho e do namorado de sua ex, Manoel também atirou contra a própria cabeça. O menino Davi chegou a ser socorrido pelo Samu, mas antes da transferência, ele teve quatro paradas cardiorrespiratórias no helicóptero e não sobreviveu à quinta. Já o pai chegou a ser transferido em outro helicóptero, mas morreu no momento em que a aeronave pousou em Montes Claros. O padrasto se recupera em casa.

A tragédia teria acontecido por que o Manoel Neto não aceitava o fim de relacionamento com Nicole, mesmo já tendo passado três anos. O ex-casal estava em processo de litígio pela guarda do menino Davi, que foi concedida de forma definitiva para a mãe há cerca de seis meses. Com isso, o pai se mostrava revoltado com o fato do padrasto ter contato com seu filho.

O homem autor da tragédia estava morando no município de Serro, no Vale Jequitinhonha, e nesse período, vinha frequentando a cidade de Claro dos Poções, mas sem visitar o filho, por isso, a polícia acredita que os crimes tenham sido premeditados, pois o autor estava na cidade desde o último dia 31 de outubro.

Faltou prevenção

Manoel Neto já havia dado vários sinais de que poderia cometer uma loucura, no entanto, as autoridades de Claro dos Poções ignoraram a possibilidade. Mesmo com uma medida protetiva favorável à mãe Nicole, o homem cometia agressões e proferia diversas ameaças, dizendo que se o filho não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém. “Ele foi um pai maldoso, que o sequestrou meu filho duas vezes. Não me ajudava em nada. Só queria me atingir. Ele sempre falou que para atingir alguém, era só focar no lado mais sensível. Foi isso que ele fez. Ele matou o amor da minha vida, o meu menino, o meu mundo", desabafou Nicole para o Jornal O Tempo. “A única coisa que posso fazer é reclamar da falta de proteção que tive de todo mundo. Não quero que isso aconteça com nenhuma mãe mais", lamenta a mãe.

Ela reclama que não teve ajuda para evitar o pior: "Clamei por Justiça, por proteção. Me expus na internet pedindo ajuda. Avisei que isso poderia acontecer. O Conselho Tutelar me ajudou, mas desconfiava de mim e acreditava nas palavras dele (Manoel)".

Até então, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar não manifestaram. Já a prefeitura de Claro dos Poções publicou uma nota de pesar sobre o caso: “O município expressa suas sinceras condolências a todos os familiares da criança vitimada. O menor vinha sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar do município que também está dando suporte ao caso. Nesta oportunidade, também vem esclarecer que o crime não foi cometido em detrimento da colatividade de alunos, tampouco contra a instituição de ensino em si. O fato aconteceu por volta das 13 horas, horário de início do turno vespertino no CEMEI. Ressalta-se que o crime deverá ser investigado pelas instituições competentes. Insta salientar que os primeiros socorros foram feitos pela equipe da Secretária Municipal de Saúde e depois com apoio do SAMU, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar”.