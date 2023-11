Menina de 8 anos morre em fossa séptica

Motorista saiu de bar ao amanhecer e colidiu com o casal em uma moto. Na manhã de domingo (19/11) aconteceu um trágico acidente na rodovia LMG-623, saída de São João do Paraíso para Ninheira. Conforme a Polícia Militar, um rapaz de 22 anos com nítidos sintomas de embriaguez conduzia um veículo, que invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto, conduzida por um casal. O condutor da moto, João Silva Santos, de 58 anos, e sua esposa, Líria Ribeiro, de 55 anos, foram arrastados por cerca de 80 metros e morreram no local. Os corpos das vítimas foram despedaçados com a violência do acidente. A PM informou que no carro haviam dois jovens. Eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas ao amanhecer do dia em um estabelecimento chamado “Texas Bar”, localizado na Lagoa da Viada. O acidente aconteceu quando eles retornavam à São João do Paraíso. O motorista do carro se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele teve ferimentos leves e foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Santo Antônio. No