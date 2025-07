Polícia Rodoviária prende foragido por homicídio

Ele matou homem de 48 anos a facadas em Belo Horizonte.

Durante fiscalização de trânsito no KM 43 da rodovia MG-404, que liga Taiobeiras à Salinas, um motociclista evadiu da guarnição policial e foi perseguido, conseguindo, momentos depois, se esconder já na área urbana de Taiobeiras.

A guarnição continuou empenhada na localização do suspeito e após algumas abordagens, deparou com um homem de 25 anos com as mesmas características na Rua Ceará, ocasião em que o indivíduo declarou ter passado pela rodovia em uma caminhonete.

Após consulta ao prontuário do suspeito, os policiais descobriram que havia um “Mandado de Prisão” em seu desfavor, expedido pela Comarca de Taiobeiras, com validade até 26/06/2037 pelo crime de homicídio consumado ocorrido no ano de 2022 em Belo Horizonte/MG.

O foragido foi preso e encaminhado para delegacia da Polícia Civil de Taiobeiras com o intuito de dar iniciou ao cumprimento da pena.

O crime – O homem preso responde por um assassinato ocorrido em 19/06/2022 em um apartamento do bairro Caiçara, na capital mineira. A vítima tinha 48 anos e morreu após ser atingida por quatro golpes de faca durante uma luta corporal no imóvel em que morava. À época, o autor tinha 22 anos, e confessou que houve a briga, ocasião em que teria empurrado a vítima de uma escada, mas negou os golpes de faca. A perícia constatou três perfurações no tórax e uma no pescoço.