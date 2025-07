Projeto pode colocar Taiobeiras na “Rota da Moda”

Empreendimento de R$ 10 milhões visa criar um polo do setor têxtil, com capacitação profissional e produção.

Está sendo executado em Taiobeiras o chamado “Quarteirão da Moda”, cuja iniciativa contempla a criação da “Escola da Moda”, que pode representar um salto significativo no desenvolvimento econômico e social no município.

O projeto vem sendo feito à várias mãos, com diferentes recursos, o principal deles vem do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que destinou, por meio da Codevasf, R$ 7,2 milhões, pois o projeto é considerado estratégico para incluir Taiobeiras na “Rota da Moda”, criada em 2021, com foco na estruturação da cadeia produtiva têxtil de municípios do Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. A Rota da Moda atua para promover inovação, geração de valor e inclusão produtiva dos municípios envolvidos.

Em Taiobeiras, tudo isso está idealizado no Quarteirão da Moda, que vem sendo erguido na saída para Salinas. A infraestrutura do projeto visa receber as dezenas de fábricas de lingerie já existentes na cidade. Lá funcionará a Escola da Moda, que contará com materiais e equipamentos para capacitação profissional e fortalecimento da cadeia produtiva têxtil.

Segundo o Ministério da Integração Regional, a escola terá capacidade para atender 300 alunos por ano, oferecendo cursos voltados à confecção e ao design de moda, sempre com o intuito de qualificar a mão de obra local.

Além dos R$ 7,2 milhões do Governo Federal, sendo R$ 6,5 milhões para a obra e R$ 700 mil para equipamentos, o Quarteirão da Moda conta ainda com R$ 1,7 milhão do Ministério do Turismo para construções de ruas e praças. Estes recursos foram viabilizados por intermédio de emenda do Senador Rodrigo Pacheco.

Em conversa com a Folha Regional, o prefeito Denerval Cruz informou que o Quarteirão da Moda conta também com outros recursos, como a emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Freitas, no valor de R$ 926 mil para máquinas e equipamentos; além de R$ 329 mil para a iluminação pública e ruas, oriundos da venda de terrenos no próprio Quarteirão para a iniciativa privada. Tem, ainda, R$ 50 mil oriundos da Receita Federal para mobília e materiais para os cursos. “Será um empreendimento enorme, com toda a estrutura necessária para alavancarmos a indústria têxtil”, disse o prefeito.

Fato é que, a reportagem apurou que o projeto visa concentrar na mesma infraestrutura, capacitação de mão de obra, produção de lingerie e estímulo ao empreendedorismo, tudo no mesmo espaço para potencializar a geração de empregos e renda.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Taiobeiras, Kennedy Correa, os investimentos iniciais no Quarteirão da Moda serão de mais de R$ 10 milhões e a expectativa é de que a inciativa privada invista cerca de R$ 6 milhões somente na primeira etapa de construções para montagem das fábricas e lojas de lingerie. “Queremos concluir o projeto no próximo mês de dezembro, com previsão de inauguração durante a Ferarp Moda 2025”, disse o secretário Kennedy.