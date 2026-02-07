Homem teve perna esmagada por desintegrador

Vítima foi levada para Montes Claros no helicóptero dos Bombeiros.

Na tarde deste sábado (07/02), o Corpo de Bombeiros de Salinas atendeu a uma ocorrência envolvendo uma pessoa com membro preso em máquina agrícola, em uma propriedade do Paraterra Ilha, na zona rural de Berizal.

A vítima, um homem de 60 anos, realizava atividades em um trator quando, segundo relato, escorregou e teve a perna direita presa no desintegrador acoplado à máquina, resultando na amputação parcial do membro.

A equipe do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) compondo a equipe da 3ª CEOA (Companhia Especial de Operações Aéreas) chegou ao local rapidamente, sendo iniciado o atendimento pré-hospitalar.

Após a avaliação do cenário, os militares empregaram técnicas de desencarceramento, realizando a abertura do desintegrador com o uso de ferramentas hidráulicas, o que possibilitou a liberação segura da perna direita do homem.

O socorro contou também com o apoio do Samu e da Secretaria de Saúde de Berizal.

Concluída a operação, a vítima foi encaminhada, sob os cuidados da equipe do SAAV, ao Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros, onde permaneceu sob atendimento médico especializado.