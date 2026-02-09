Polícia evita assassinatos em cavalgada

Crimes tinham sido encomendados durante a realização do evento. A interceptação teve perseguição e troca de tiros.

Uma operação da Polícia Militar frustrou um possível ataque que seria realizado durante uma cavalgada em Nova Porteirinha neste domingo (08/02). A ocorrência aconteceu depois de denúncias anônimas dando conta de que um homem teria ordenado seus comparsas, de 15 e 28 anos, executassem desafetos durante a realização de uma cavalgada no município.

Com isso, os policiais montaram operação para interceptar a ação criminosa e abordar os suspeitos, que iam sair de Janaúba para executar os assassinatos. Conforme informações da PM, o mandante é velho conhecido no mundo policial e de alta periculosidade.

Durante o monitoramento, o suspeito de 28 anos foi visto saindo de casa na garupa de uma moto conduzida por sua namorada. Ele apresentava um volume na cintura. Ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi contido após breve perseguição. A mulher também foi conduzida à delegacia.

Com ele, foi localizada uma espingarda calibre 12, além de munições. Um celular também foi apreendido por possivelmente armazenar informações relacionadas aos crimes investigados. Na casa dele, a PM encontrou uma porção de maconha e equipamentos de monitoramento.

Ainda durante a operação, os policiais perseguiram outra moto com dois ocupantes. Um deles fugiu para uma área de mata, onde efetuou disparos contra os militares. Os policiais revidaram para cessar a agressão e conseguiram contê-lo. Durante a abordagem, ficou constatado que se tratava de um adolescente de 15 anos. Ele portava um revólver com munições.

De acordo com a PM, um terceiro homem, também de 28 anos, que estava com mandado de prisão em aberto e era suspeito de envolvimento no possível ataque, foi detido após tentar fugir e danificar o próprio celular.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil.