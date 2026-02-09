Polícia evita assassinatos em cavalgada
|Crimes tinham sido encomendados durante a realização do evento. A interceptação teve perseguição e troca de tiros.
Uma
operação da Polícia Militar frustrou um possível ataque que seria realizado
durante uma cavalgada em Nova Porteirinha neste domingo (08/02). A
ocorrência aconteceu depois de denúncias anônimas dando conta de que um homem teria
ordenado seus comparsas, de 15 e 28 anos, executassem desafetos durante a
realização de uma cavalgada no município.
Com
isso, os policiais montaram operação para interceptar a ação criminosa e abordar
os suspeitos, que iam sair de Janaúba para executar os assassinatos. Conforme
informações da PM, o mandante é velho conhecido no mundo policial e de alta
periculosidade.
Durante
o monitoramento, o suspeito de 28 anos foi visto saindo de casa na garupa de
uma moto conduzida por sua namorada. Ele apresentava um volume na cintura. Ao
perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi contido após breve
perseguição. A mulher também foi conduzida à delegacia.
Com
ele, foi localizada uma espingarda calibre 12, além de munições. Um celular
também foi apreendido por possivelmente armazenar informações relacionadas aos
crimes investigados. Na casa dele, a PM encontrou uma porção de maconha e
equipamentos de monitoramento.
Ainda
durante a operação, os policiais perseguiram outra moto com dois ocupantes. Um
deles fugiu para uma área de mata, onde efetuou disparos contra os militares.
Os policiais revidaram para cessar a agressão e conseguiram contê-lo. Durante a
abordagem, ficou constatado que se tratava de um adolescente de 15 anos. Ele
portava um revólver com munições.
De
acordo com a PM, um terceiro homem, também de 28 anos, que estava com mandado
de prisão em aberto e era suspeito de envolvimento no possível ataque, foi
detido após tentar fugir e danificar o próprio celular.
Os
envolvidos e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia
Civil.
Comentários
Postar um comentário