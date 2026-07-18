Rapaz morre em colisões entre moto, carro e caminhão

O acidente foi na madrugada deste sábado na rodovia Taiobeiras/Salinas.

Na madrugada deste sábado (18/07) aconteceu um grave acidente na rodovia MG-404, que liga as cidades de Taiobeiras e Salinas. As colisões envolveram três veículos: uma moto, um carro e um caminhão.

Conforme o SAMU, o motociclista morreu no local. Com o impacto, o homem, ainda não identificado oficialmente, foi arremessado e sofreu amputação da perna esquerda e fratura de pelve. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu no local do acidente.

Populares informam que o motociclista é conhecido por Marcelo e seria de São Paulo.

Ainda conforme o SAMU, os ocupantes do carro e do caminhão não sofreram ferimentos. As forças de segurança ainda não informaram as possíveis causas do acidente.