Bombeiros encontram homem perdido em mata há 4 dias
|Foi usada uma aeronave com câmera térmica para a localização da vítima.
Uma
equipe de bombeiros atendeu em Taiobeiras uma ocorrência de pessoa perdida em
mata por cerca de quatro dias. A vítima J.C.S.F, de 52 anos, estava
desaparecido após apresentar um quadro de confusão mental e sair de sua
residência, deslocando-se sem rumo definido.
Com
base nas informações coletadas, a equipe iniciou um intenso trabalho de rastreamento
terrestre em meio a mata, fazendo uso de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA)
com câmera térmica, que facilitou a atividade de rastreamento e localização numa
área de eucalipto.
O
homem ficou sob os cuidados de uma equipe do SAMU de Taiobeiras, que o conduziu
ao hospital local. Ele estava desorientado e desidratado, mas com os sinais
vitais preservados.
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