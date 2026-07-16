Bombeiros encontram homem perdido em mata há 4 dias

Foi usada uma aeronave com câmera térmica para a localização da vítima.

Uma equipe de bombeiros atendeu em Taiobeiras uma ocorrência de pessoa perdida em mata por cerca de quatro dias. A vítima J.C.S.F, de 52 anos, estava desaparecido após apresentar um quadro de confusão mental e sair de sua residência, deslocando-se sem rumo definido.

Com base nas informações coletadas, a equipe iniciou um intenso trabalho de rastreamento terrestre em meio a mata, fazendo uso de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) com câmera térmica, que facilitou a atividade de rastreamento e localização numa área de eucalipto.

O homem ficou sob os cuidados de uma equipe do SAMU de Taiobeiras, que o conduziu ao hospital local. Ele estava desorientado e desidratado, mas com os sinais vitais preservados.