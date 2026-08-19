Vereador é condenado por violência política de gênero

Direitos políticos foram suspensos e ainda ficou inelegível por oito anos.

A Justiça Eleitoral condenou o vereador Ailson Batista de Figueiredo (MDB), popular Codó, por violência política de gênero contra a vereadora Tatyana Figueiredo Navarro (Republicanos). Nas eleições de 2024, o parlamentar fez um discurso em praça pública de Medina e chamou a colega de “safada e vagabunda”, fazendo também comentários sobre o corpo de Tatyana.

O caso virou processo e por unanimidade, o TSE fixou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, além do pagamento de R$ 20 mil de indenização. A Corte ainda determinou a suspensão dos direitos políticos e declarou Ailson inelegível por oito anos.

O caso ocorreu no dia 6 de outubro de 2024, quando o vereador foi reeleito e participava de uma comemoração na Praça Max Machado. Na ocasião, ele se empolgou e passou a ofender Tatyana, ex-secretária de Saúde, que tinha acabado de ser eleita.

O vereador foi condenado em primeira instância, mas sua defesa recorreu ao TRE-MG, que o absolveu. No entanto, o caso chegou ao TSE, onde o ministro Dias Toffoli afirmou que as circunstâncias demonstravam que as agressões estavam relacionadas à condição de mulher da vereadora, conforme previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral.