Mulher que aplicava golpes em idosos é presa
|Autora de 22 anos também enganava pessoas vulneráveis.
A
Polícia Civil cumpriu no final da tarde desta segunda (17/08) um mandado de
prisão preventiva contra uma mulher de 22 anos, que é investigada por
reiteradas fraudes patrimoniais em Pedra Azul. Na mesma ação, os policiais
cumpriram mandados de busca e apreensão ligados ao caso.
As
investigações apontam que a suspeita utilizava sempre o mesmo modo de agir:
aproximava-se de pessoas com idade avançada, analfabetos ou em situação de
vulnerabilidade, geralmente com pouca familiaridade com sistemas bancários. Sempre
se apresentava como intermediadora de empréstimos ou correspondente bancária
para obter acesso a documentos, dados e contas das vítimas, efetuando ou
induzindo transferências indevidas.
A
autora aplicou ao menos seis golpes distintos, incluindo uma mulher de 32 anos,
que relatou à polícia contratações de empréstimos não autorizados e
transferências a partir de sua conta. Já um homem de 62 anos, analfabeto, sofreu
movimentações bancárias sem consentimento após aceitar ajuda da investigada
para contratar um empréstimo. Outra pessoa idosa e com deficiência teve cinco
empréstimos contratados em seu nome, além de ser cobrada por supostas taxas de
operação.
Mesmo
após ser indiciada formalmente pela Civil, em março deste ano, a investigada
voltou a cometer fraudes semelhantes nos meses seguintes. Com isso, foi pedida
a sua prisão preventiva.
Nas
buscas, foram apreendidos aparelho celular, máquina de cartão de crédito e outros
materiais relevantes para a investigação, que continuam para apurar
completamente os fatos, identificar outros possíveis envolvidos e verificar se
há mais vítimas do esquema criminoso.
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