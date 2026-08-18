Mulher que aplicava golpes em idosos é presa

Autora de 22 anos também enganava pessoas vulneráveis.

A Polícia Civil cumpriu no final da tarde desta segunda (17/08) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 22 anos, que é investigada por reiteradas fraudes patrimoniais em Pedra Azul. Na mesma ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão ligados ao caso.

As investigações apontam que a suspeita utilizava sempre o mesmo modo de agir: aproximava-se de pessoas com idade avançada, analfabetos ou em situação de vulnerabilidade, geralmente com pouca familiaridade com sistemas bancários. Sempre se apresentava como intermediadora de empréstimos ou correspondente bancária para obter acesso a documentos, dados e contas das vítimas, efetuando ou induzindo transferências indevidas.

A autora aplicou ao menos seis golpes distintos, incluindo uma mulher de 32 anos, que relatou à polícia contratações de empréstimos não autorizados e transferências a partir de sua conta. Já um homem de 62 anos, analfabeto, sofreu movimentações bancárias sem consentimento após aceitar ajuda da investigada para contratar um empréstimo. Outra pessoa idosa e com deficiência teve cinco empréstimos contratados em seu nome, além de ser cobrada por supostas taxas de operação.

Mesmo após ser indiciada formalmente pela Civil, em março deste ano, a investigada voltou a cometer fraudes semelhantes nos meses seguintes. Com isso, foi pedida a sua prisão preventiva.

Nas buscas, foram apreendidos aparelho celular, máquina de cartão de crédito e outros materiais relevantes para a investigação, que continuam para apurar completamente os fatos, identificar outros possíveis envolvidos e verificar se há mais vítimas do esquema criminoso.