Professora morre em acidente
|Ela transitava de Rio Pardo de Minas para a Escola da Comunidade Araça.
Na
manhã desta segunda (17/08), por volta das 07 horas, aconteceu grave acidente
na LMG-629, que liga Rio Pardo de Minas à Taiobeiras. Segundo testemunhas que
estavam em um ônibus, a professora Marly, de 57 anos, estava transitando pela
rodovia, próximo à Fazenda HP, quando um veículo Fiat Uno, que transitava em
sentido contrário, teria rodado na pista molhada e chocado com a motocicleta da
professora, que foi arremessada para fora da pista.
Quando
o Samu chegou ao local do acidente, a professora apresentava traumatismo
cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada pelos
socorristas por cerca de uma hora, sendo encaminhada para o hospital de Rio
Pardo de Minas, porém a mulher não resistiu e faleceu.
A
rotina da professora era diária. Ela residia em Rio Pardo de Minas e trabalhava
em uma escola na comunidade da Araçá, zona rural do município.
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