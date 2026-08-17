Professora morre em acidente

Ela transitava de Rio Pardo de Minas para a Escola da Comunidade Araça.

Na manhã desta segunda (17/08), por volta das 07 horas, aconteceu grave acidente na LMG-629, que liga Rio Pardo de Minas à Taiobeiras. Segundo testemunhas que estavam em um ônibus, a professora Marly, de 57 anos, estava transitando pela rodovia, próximo à Fazenda HP, quando um veículo Fiat Uno, que transitava em sentido contrário, teria rodado na pista molhada e chocado com a motocicleta da professora, que foi arremessada para fora da pista.

Quando o Samu chegou ao local do acidente, a professora apresentava traumatismo cranioencefálico e estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada pelos socorristas por cerca de uma hora, sendo encaminhada para o hospital de Rio Pardo de Minas, porém a mulher não resistiu e faleceu.

A rotina da professora era diária. Ela residia em Rio Pardo de Minas e trabalhava em uma escola na comunidade da Araçá, zona rural do município.