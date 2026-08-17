Homicídio em Indaiá foi precedido de ameaças

Festa estava sendo realizada nesta quadra e arma usada no crime.

Na noite de domingo (17/08) aconteceu um homicídio durante uma festa beneficente no povoado de Indaiá, zona rural de Novorizonte. Conforme ocorrência da Polícia Militar, o autor de 30 anos, identificado por Alex, estaria ameaçando um desafeto no ambiente da festa e prometia buscar uma arma para atirar.

A guarnição da PM presente no local foi informada sobre as ameaças e no momento em que passou a colher as informações aconteceu os disparos contra a vítima Geovano Teixeira, de 20 anos, que foi alvejado com tiro no peito.

De imediato, os policiais abordaram o autor, que estaria bebado, e o prendeu em flagrante. Com ele, estava uma garrucha Rossi, calibre .32, com munição deflagrada.

Geovano foi socorrido à Unidade de Saúde de Novorizonte, onde, após tentativas de reanimação, foi constatado seu óbito.

O autor e a arma foram encaminhados à Delegacia de Taiobeiras, onde seu celular ficou apreendido para investigação. Folha Regional apurou que o autor já possui passagem pela polícia por posse ilegal de arma de fogo.