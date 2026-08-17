Homicídio em Indaiá foi precedido de ameaças
|Festa estava sendo realizada nesta quadra e arma usada no crime.
Na
noite de domingo (17/08) aconteceu um homicídio durante uma festa beneficente
no povoado de Indaiá, zona rural de Novorizonte. Conforme ocorrência da Polícia
Militar, o autor de 30 anos, identificado por Alex, estaria ameaçando um
desafeto no ambiente da festa e prometia buscar uma arma para atirar.
A
guarnição da PM presente no local foi informada sobre as ameaças e no momento
em que passou a colher as informações aconteceu os disparos contra a vítima Geovano
Teixeira, de 20 anos, que foi alvejado com tiro no peito.
De
imediato, os policiais abordaram o autor, que estaria bebado, e o prendeu em flagrante. Com ele,
estava uma garrucha Rossi, calibre .32, com munição deflagrada.
Geovano
foi socorrido à Unidade de Saúde de Novorizonte, onde, após tentativas de
reanimação, foi constatado seu óbito.
O
autor e a arma foram encaminhados à Delegacia de Taiobeiras, onde seu celular
ficou apreendido para investigação. Folha Regional apurou que o autor já possui
passagem pela polícia por posse ilegal de arma de fogo.
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