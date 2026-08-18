Homem que atropelou pai e crianças estava com sinais de embriaguez

Os três morreram ao serem atingidos por carro desgovernado na comunidade de Catuni.

A Polícia Militar informou que "segundo as primeiras informações, um homem de 45 anos, que apresentava sinais de embriaguez, conduzia o veículo Volkswagen Gol que atropelou o pai e seus dois filhos que estavam indo para a escola”.

A tragédia ocorreu na manhã desta segunda (17/08) na comunidade de Catuni, zona rural de Francisco Sá, quando o condutor teria perdido o controle do automóvel ao tentar realizar a partida em uma via de forte declive, vindo a atingir as vítimas que estavam em uma rua abaixo.

O Samu informou que a equipe médica chegou ao local e a menina Maria Antônia, de 3 anos; assim como o pai Antônio Barros, de 54 anos, trabalhador rural, já estavam mortos. A outra criança, Benjamim Ferreira, de 9 anos, chegou a ser socorrido pelo helicóptero dos Bombeiros, mas não resistiu e morreu durante o pouso em Montes Claros.

O motorista do carro, supostamente embriagado, também recebeu atendimento do Samu, sendo encaminhado para o hospital de Francisco Sá. No final da tarde de segunda (17), a PM o prendeu em flagrante. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e aos exames de corpo de delito. Testemunhas relatam que o autor do acidente tinha acabado de sair de um bar antes do acidente.