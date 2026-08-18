Homem que atropelou pai e crianças estava com sinais de embriaguez
|Os três morreram ao serem atingidos por carro desgovernado na comunidade de Catuni.
A
Polícia Militar informou que "segundo as primeiras informações, um homem
de 45 anos, que apresentava sinais de embriaguez, conduzia o veículo Volkswagen
Gol que atropelou o pai e seus dois filhos que estavam indo para a escola”.
A
tragédia ocorreu na manhã desta segunda (17/08) na comunidade de Catuni, zona
rural de Francisco Sá, quando o condutor teria perdido o controle do automóvel
ao tentar realizar a partida em uma via de forte declive, vindo a atingir as vítimas
que estavam em uma rua abaixo.
O
Samu informou que a equipe médica chegou ao local e a menina Maria Antônia, de
3 anos; assim como o pai Antônio Barros, de 54 anos, trabalhador rural, já
estavam mortos. A outra criança, Benjamim Ferreira, de 9 anos, chegou a ser
socorrido pelo helicóptero dos Bombeiros, mas não resistiu e morreu durante o
pouso em Montes Claros.
O
motorista do carro, supostamente embriagado, também recebeu atendimento do Samu,
sendo encaminhado para o hospital de Francisco Sá. No final da tarde de segunda
(17), a PM o prendeu em flagrante. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e
aos exames de corpo de delito. Testemunhas relatam que o autor do acidente tinha
acabado de sair de um bar antes do acidente.
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