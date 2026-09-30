Colisão entre ônibus e carreta deixa seis pessoas feridas em Salinas
|Acidente aconteceu no sistema “pare e siga” durante obras na BR-251.
Na
manhã desta quarta (30/09) aconteceu uma colisão envolvendo uma carreta e um
ônibus na BR-251, trecho de Salinas, deixando seis pessoas feridas. Todas foram
atendidas pelo Samu.
Segundo
testemunhas, o ônibus não conseguiu parar a tempo no sistema de pare e siga, ocasião
de obras na rodovia, colidindo na traseira da carreta. Também surgiu outra versão de que outra carreta teria batido na traseira do ônibus e o empurrado até a traseira da carreta na frente.
Segundo
o Samu, as vítimas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Quatro
vítimas foram avaliadas, medicadas e liberadas ainda na rodovia.
Já
uma mulher de 34 anos, apresentava dor cervical, enquanto um homem de 36 anos,
relatava dor lombar. Eles também receberam os primeiros atendimentos no local e
foram encaminhados para o Hospital de Salinas.
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