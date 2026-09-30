Colisão entre ônibus e carreta deixa seis pessoas feridas em Salinas

Acidente aconteceu no sistema “pare e siga” durante obras na BR-251.

Na manhã desta quarta (30/09) aconteceu uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus na BR-251, trecho de Salinas, deixando seis pessoas feridas. Todas foram atendidas pelo Samu.

Segundo testemunhas, o ônibus não conseguiu parar a tempo no sistema de pare e siga, ocasião de obras na rodovia, colidindo na traseira da carreta. Também surgiu outra versão de que outra carreta teria batido na traseira do ônibus e o empurrado até a traseira da carreta na frente.

Segundo o Samu, as vítimas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local. Quatro vítimas foram avaliadas, medicadas e liberadas ainda na rodovia.

Já uma mulher de 34 anos, apresentava dor cervical, enquanto um homem de 36 anos, relatava dor lombar. Eles também receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhados para o Hospital de Salinas.