Polícia Civil prende um dos maiores ladrões de carga da região

Ele atuava no Alto Rio Pardo e Vale Jequitinhonha. As cargas eram levadas para uma propriedade de Medina.

A Delegacia Especializada de Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas – DEPATRI, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Medina e apoio da Delegacia de Salinas, conseguiu prender em flagrante dois homens, de 24 e 44 anos, pela prática dos crimes de receptação e posse de arma de fogo com numeração suprimida em Medina, no Vale do Jequitinhonha.

Conforme os investigadores, o indivíduo de 44 anos é apontado como um dos principais autores de roubo de carga na BR-251, especialmente nos municípios do Alto Rio Pardo, como Salinas, Curral de Dentro e Santa Cruz de Salinas. Ele também atuava em cidades do Médio Jequitinhonha, como Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú.

O autor foi preso depois de muitas investigações. Ele estava em sua propriedade, na zona rural de Medina, divisa com Cachoeira de Pajeú, com saídas para as BR-251 e BR-116, local considerado estratégico para as empreitadas criminosas.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .12, com numeração suprimida, municiada com seis cartuchos intactos; 25 cartuchos calibre .20; um aparelho bloqueador de sinais (jammer); três rádios comunicadores; dois aparelhos celulares e itens de carga roubada.

Nas áreas de mata da localidade foi encontrado um veículo Mercedes Benz/Artego, roubado no último dia 06 de janeiro. Também foi encontrada uma carga de abacate e cenoura descartada no mato, já apodrecida. Os policiais ainda recuperaram um caminhão baú câmara fria, roubado no último dia 11 de janeiro, com produtos alimentícios; além de um baú cinza, roubado há cerca de um ano.

Por fim, foram apreendidos um motor de caminhão com numeração suprimida, várias peças de caminhões e dois veículos, um VW/Saveiro cor branca e um Chevrolet/Vectra cor cinza, que seriam utilizados nos roubos.

O outro indivíduo, de 24 anos, se encontrava na localidade no momento da diligência e acabou sendo preso também. Sua participação nos roubos será investigada.

Eles foram autuados em flagrante na Delegacia de Medina e encaminhados para o presídio de Teófilo Otoni.

