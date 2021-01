Domingas, de Curral de Dentro, tinha 77 anos Enquanto Taiobeiras e região convivem com o relaxamento das medidas contra a Covid-19, as pessoas idosas seguem morrendo nos leitos dos hospitais. Neste sábado (23/01) o Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, registrou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19, e agora acumula 27 mortes na UTI-Covid durante a pandemia. A 1ª vítima fatal deste sábado é a idosa conhecida por Ana, de 77 anos, do município de São João do Paraíso. É o 7º óbito por Covid na cidade, que neste sábado – com retorno da feira livre, tem 206 pessoas infectadas e 130 com suspeitas da doença. A 2ª vítima é “Dona Domingas”, também de 77 anos, do município de Curral de Dentro, que publicou boletim na última quinta (21) com 36 pessoas doentes e 148 suspeitos. Agora, Curral de Dentro soma cinco mortes em decorrência da Covid-19. Com estes dois óbitos de hoje, o CTI do Hospital Santo Antônio fica com ocupação de 50%. Ou seja: dos oito leitos disponíveis, quatro estão ocup