Professor relata situação de Dr. Péricles e explica procedimentos em pacientes com Covid-19

Dr. Péricles está em leito de UTI da Santa Casa de Montes Claros e o quadro é grave

De forma didática, Apolo Lisboa detalha procedimentos de intubação, que permite salvar pacientes com coronavírus

O ex-deputado estadual, ex-prefeito de Salinas e médico Péricles Ferreira dos Anjos, de 77 anos, está em uma luta diária contra a Covid-19. Ele permanece internado em CTI da Santa Casa de Montes Claros. Antes de ser contaminado com o novo coronavírus no final do ano de 2020, Dr. Péricles estava exercendo normalmente sua profissão de médico, e vinha cuidando de problemas hematológicos, de trombose e alguns problemas intestinais.

Com informações precisas, o professor Apolo Lisboa publicou artigo explicando o quadro de saúde de Dr. Péricles, e de forma didática, explica os procedimentos em pacientes com Covid internados em leitos de UTI. O artigo é de rigor técnico e científico, mas com linguagem acessível. Confira:

Como está nosso Péricles nesses dias?

Péricles está intubado. Não é entubado. Entubado é colocar alguém dentro de um tubo. Aqui é o contrário, está respirando o ar que chega aos pulmões por um tubo. Para isso acontecer foi sedado, ou seja, está dormindo, é um nível de anestesia. Como e porque se faz a intubação? É quando um tubo resistente, de material plástico apropriado, maleável e adaptado a entrar mais comumente pela boca, passa pela garganta, traqueia e se encaixa no brônquio pulmonar principal de alguém com dificuldade de respirar por uma pneumonia ou quando vai precisar de anestesia geral. A respiração passa a ser comandada. O tubo faz a conexão com uma máquina que de ventila os pulmões de alguém, levando mais oxigênio que o natural no ar (o normal são 21 % de O2-oxigênio, 78% de nitrogênio-N e 1% de outros gases), com certa pressão calculada para manter os alvéolos abertos fazendo a oxigenação do sangue e retirando o gás carbônico-CO2, mesmo numa pneumonia que encharca os pulmões, afogando a pessoa. Sem a intubação a pessoa morreria antes de obter a cura da inflamação e infecção. A CoViD-19 produz uma inflamação muito forte e generalizada.

Assim, quando intubada, a pessoa fica com a ventilação pulmonar comandada pelo aparelho, e para não haver briga com os reflexos naturais e os músculos da respiração, como o diafragma e os intercostais, a pessoa é curarizada, para aceitar esta intervenção sem traumas. O curare é uma substância descoberta pelos indígenas para caçar, pois imobilizava as presas, até permitindo pegá-las vivas. A medicina atual muito deve aos povos indígenas, não foi só o curare. Até hoje o tratamento da malária é feito com o quinino, substância descoberta pelos indígenas. Quando uma pessoa for ser desintubada, toda a sedação e o curare serão diminuídos pouco a pouco até poder ser retirado o tubo, num processo que demora dias, e recebe o nome de desmame. Só será desintubado quando a respiração estiver quase totalmente recuperada, a máquina de ventilação sendo desnecessária, indicando que está se curando.

Conheci o Dr. Péricles desde estudantes de medicina, e sempre conversamos, mesmo quando em lados opostos politicamente. Ele cuida de minha sogra em Salinas, com enorme atenção e sucesso clínico. Um grande médico. Somos muito gratos a ele. Cada dia de vida do Péricles no CTI é uma vitória, as pequenas melhoras nos animam, pessoa que ajudou tanta gente merece nosso apoio neste momento de sofrimento. Ele está resistindo aos ataques desse vírus terrível que invade e se multiplica dentro de suas células, sobretudo as pulmonares.

Santo Agostinho disse: "A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem! A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las." Este é o nosso sentimento ao produzir este boletim. Péricles é uma figura pública e milhares de pessoas querem rezar e agir de toda forma para levar a ele, dentro do CTI e intubado, a força mental das preces e concretizar a ação pelas mãos dos médicos, que dia e noite estão no front desta tragédia mundial. Aproveitamos para pedir que previnam, respeitem as regras sanitárias com todo o rigor. Use máscaras corretamente, evite encontros familiares e reuniões em locais fechados, mantenha distância de 2 metros, prefira ficar ao ar livre, lave suas máscaras diariamente, lave suas mãos. Mesmo quando tiver início a vacinação.

Temos que acreditar e realizar nossas esperanças de ver o Dr. Péricles de novo entre nós, alegre e contando suas histórias, visitando os enfermos como sempre faz sem olhar poder aquisitivo. Ajudou tanta gente, agora ele precisa de sua oração. Isto mesmo: hora de ação, e de oração. Fazemos parte de uma corrente pública de solidariedade, para que chegue lá dentro do CTI, aos que trabalham na enfermagem, aos médicos, auxiliares, de boca em boca a energia positiva chega lá dentro do hospital, gerando atos de solidariedade com ele. Esquecido é que não pode ficar, nem um minuto.

Sua glicemia está controlada, isto é, o açúcar tipo glicose está normal em seu sangue. Está necessitando fazer hemodiálise (HD). A HD é quando o sangue sai de uma veia do nosso organismo por um cateter e passa num aparelho que faz o papel de rim, seria um rim artificial. Ele filtra o sangue, depura, retira creatinina, ureia e outras "escórias" do sangue e joga fora, assim como os nossos 2 rins fazem naturalmente no xixi. A HD é um recurso tecnológico que ajuda o organismo, é muito importante nesses momentos, pois os rins não estão dando conta de defender sozinhos o seu corpo atacado tão duramente por esse processo inflamatório e infeccioso. Mas seus rins funcionam sim, tanto que produz diurese, o xixi. A HD é o socorro tecnológico usado pela medicina. Sempre que precisar vai fazer HD, até receber alta e voltar para casa. A disfunção renal é comum na CoViD-19. É uma preocupação. Desde ontem diminuiu o volume urinário (oligúria). Deve hoje passar por uma sessão de hemodiálise. Péricles teve um episódio arrítmico cardíaco (fibrilação atrial) durante uma sessão de hemodiálise. Poderia ter havido consequências, mas felizmente foi socorrido e a crise foi controlada, e a melhora não foi interrompida. Não tem anemia, bom sinal. Os glóbulos brancos estão elevados, é “normal”, indicando o tamanho da luta contra os vírus invasores, é seu organismo reagindo, lutando, Péricles quer muito viver. Os glóbulos brancos, chamados de leucócitos estão na faixa de 22.000, indicando infecção e reação do organismo. Mas houve uma queda indicando que a infecção pode estar diminuindo. Até o próximo Boletim, que depende de conseguir informações do CTI. Preciso de ajuda para confeccionar este trabalho solidário que liga o Dr. Péricles ao seu povo e amigos, à sua comunidade.