Gal dá ‘cavalo de pau’ na eleição da Câmara de Taiobeiras

Vereadora alega que não ganharia e aceitou ser vice da irmã Belinha

Mais uma vez, a eleição para presidente da Câmara Municipal de Taiobeiras foi marcada por reviravolta de última hora... Dessa vez, a personagem principal foi a vereadora Agracina Novais Ferreira, a popular Gal de Mirandópolis (PDT), que deu um espetacular ‘cavalo de pau’ no dia da eleição (1º de janeiro) para eleger a sua irmã Maria Izabel Pereira, a popular Belinha do Hospital (PSDB), presidente do Poder Legislativo.

A virada de mesa na última volta do ponteiro deixou os vereadores da oposição irados, pois eles haviam feito uma composição com sete edis para formar a Mesa Diretora, inclusive com assinaturas de todos eles em documento para registrar chapa tendo o nome de Gal para a presidência (foto abaixo).

Aconteceu que Gal foi atraída por uma proposta da irmã Belinha no apagar das luzes. Conforme a versão da própria vereadora, Belinha lhe ligou avisando que seria candidata a presidente e que já tinha assegurado o voto do vereador Wemerson Tota (SD), isso depois de articulação com um empresário patrão do vereador. Na mesma ligação, Belinha ofereceu a vaga de vice-presidente na chapa e Gal aceitou. “Quando percebi que não seria eleita presidente, pois não teria os sete votos necessários, aceitei a proposta de Belinha e fui ser a vice-presidente”, disse Gal para a Folha Regional.

No entanto, para os vereadores da oposição, Gal desistiu de ser presidente, ignorou o acordo firmado, rasgou o documento que assinou e retornou para o ninho tucano taiobeirense, grupo político que sempre foi simpatizante.

Inicialmente, os vereadores da situação articulavam a presidência para os vereadores João Pescoço (PSDB) ou Alessandro Buicão (PSD), mas, ambos tinham problemas em somar sete votos. João Pescoço não se bica com Valmir Ferreira, enquanto que Buicão não tinha o voto de Warley Piu Piu. Neste cenário, o grupo da situação tinha a janela aberta com o vereador Tota (SD), que vinha balançando entre oposição, onde foi eleito, e a turma da situação.

Aí, restou como alternativa ao grupo do prefeito Denerval Cruz lançar Belinha de última hora para negociar o voto da irmã Gal. Bingo! Com o voto de Gal, o quadro se inverteu, e a situação passou a ter sete votos, mais o de Tota na agulha para evitar qualquer surpresa. Resultado: Belinha foi eleita com oito votos, se tornando a primeira mulher presidente da Câmara de Taiobeiras.

Mesmo sabendo que perderia, a oposição lançou a candidatura de Valmir Ferreira (Podemos), obtendo cinco votos.

Ps:. Espaço aberto para outras versões.