Festas de fim de ano aumentam casos de Covid em 1430%

Secretária de Saúde, Simone Matos e a prefeita Selminha devem publicar novo decreto

Na véspera do Natal, São João do Paraíso tinha apenas quatro pessoas doentes

As aglomerações das festas de fim de ano fizeram os casos de Covid-19 explodir em São João do Paraíso. Na véspera do Natal, em 23 de dezembro, a cidade tinha apenas quatro pessoas contaminadas, três delas em isolamento domiciliar e uma hospitalizada.

Treze dias depois, com as aglomerações das festividades de fim de ano, os casos aumentaram 1.430%. O último boletim epidemiológico da cidade informa 57 casos confirmados, sendo que dois estão hospitalizados, um no hospital de Taiobeiras e outro no hospital da cidade. Detalhe: as infecções ocorridas no réveillon vão começar a aparecer a partir desta quinta (07).

Para piorar a situação, as equipes de saúde ainda monitoram 105 pessoas com suspeita de ter a doença, pois apresentam os sintomas. Nesse mesmo intervalo foi registrado o 2º óbito na cidade, uma idosa de 84 anos, conhecido como Dona Rosa, que já teria chegado ao Pronto Socorro com o quadro avançado da doença. Os familiares reclamam que Dona Rosa não morreu com Covid, pois dias antes do óbito, ocorrido na segunda (04), ela passou pelo hospital por três vezes e todos os testes deram negativo para coronavírus. “Todas às vezes eles deram alta para minha avó, só depois que ela morreu é que vieram falar que foi Covid”, reclama uma das netas de Dona Rosa.

A nova prefeita, Selminha Morais, anunciou que vai retornar com a barreira sanitária na entrada da cidade e vai reunir nesta quarta (06) com o comitê de enfrentamento do Covid para publicar novo decreto de restrições. São João do Paraíso não possui nenhum leito de UTI, toda a população depende dos leitos de Taiobeiras, que está em colapso.