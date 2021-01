São João encerra lockdown hoje e tem ENEM amanhã

Administração pede que alunos levem álcool em gel e usem máscaras

A cidade de São João do Paraíso convive com um dilema preocupante. O decreto de lockdown parcial assinado pela prefeita Selminha Morais se encerra neste sábado (16), e os números da pandemia no município são alarmantes: 193 pessoas infectadas, sendo que 45 delas nas últimas 24 horas, e seis pacientes estão hospitalizados. E tem mais: 116 pessoas estão com sintomas da doença.

Diante deste cenário, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária ainda precisam se preocupar com a aplicação das provas do ENEM neste domingo (17). Com isso, não resta alternativa senão pedir cuidados redobrados aos alunos e todos os envolvidos na realização do exame, cuja primeira prova será neste domingo (17). “Tendo em vista a manutenção da realização das provas por parte do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), algumas medidas terão que ser adotadas, como manter o distanciamento, usar máscara e álcool em gel”, diz a prefeita Selminha em nota.

A prefeita pede que os alunos levem o seu material e tenha o máximo de atenção com as orientações sanitárias. A prefeita informa que não será permitida a permanência de pessoas aglomeradas pelas ruas da cidade e pede a colaboração de todos os participantes no intuito de se cuidar e ajudar a fiscalizar quaisquer descumprimentos das normas sanitárias de segurança da população.

"Estaremos com toda a equipe de combate ao Covid nas ruas durante o ENEM. Também contaremos com carros de som para alertar as pessoas e reforçar a necessidade dos cuidados, teremos o apoio da Polícia Militar e de demais servidores do município, o monitoramento será constante", afirma a prefeita Selminha.