Tuquinha publica decreto proibindo eventos esportivos e shows

Prefeito de Rio Pardo de Minas mantém praticamente as mesmas restrições do último decreto

Acabar com as grandes aglomerações no município é um desafio para o novo prefeito

O prefeito de Rio Pardo de Minas, Astor de Sá, popular Tuquinha (PSC) publicou neste sábado (09/01) decreto com algumas restrições visando à pandemia do novo coronavírus. As medidas previstas no decreto são praticamente uma reedição do último publicado em 21 de dezembro.

O comércio continua funcionando normalmente. Os bares e restaurantes continuam autorizados até à meia noite. Qualquer reunião é permitido máximo de 30 pessoas.

A prática de esportes também está permitida com limite de 30 pessoas, mas sem público. Já eventos, como torneios e campeonatos estão vedados, assim como qualquer tipo de shows artísticos. Neste domingo (10) pelo menos dois torneios de futebol estavam sendo anunciados com grande previsão de público.

Quem desobedecer será notificado, posteriormente poderá ter o alvará suspenso e aplicar multa.

Até então, o que se presencia na cidade é a normalidade, sem a menor preocupação com a pandemia, inclusive com realizações de grandes eventos sociais e torneios de futebol com forró, como aconteceu na tarde deste sábado na comunidade de Baixa Grande, próximo ao povoado de Serra Nova (foto abaixo).

O último boletim, publicado ontem (sexta, 08), Rio Pardo de Minas tinha 16 pessoas doentes com a Covid-19 e quatro óbitos.