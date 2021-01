Tuquinha tem 5 dias para apresentar defesa sobre compra de votos

Prefeito Tuquinha, de Rio Pardo de Minas, é acusado de entregar dinheiro para eleitor

Nesta quarta (28/01), o juiz eleitoral de Rio Pardo de Minas, Dr. Mairon Henrique Rodrigues Branquinho, proferiu despacho no processo eleitoral movido pelo Ministério Público, que acusa o prefeito Astor José de Sá, popular Tuquinha (PSC), de compra de votos nas eleições de 2020, quando foi eleito com 39,93% dos votos, sendo 293 votos de diferença para o 2º colocado.

No Despacho, Dr. Mairon informa que recebeu a representação e deferiu a juntada dos documentos apresentados pelo Ministério Público, além de abrir prazo de cinco dias para que Tuquinha e o vice-prefeito Davitt Bastos possam apresentar defesa e rol de testemunhas, sob pena de revelia e preclusão. “Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem-me os autos imediatamente conclusos”, decretou o juiz no Despacho.

Folha Regional apurou que, além de Tuquinha e Davitt, o processo movido pelo Ministério Público ainda acusa Silvano José de Sá (Vando) e Maria Vilma de Sá, irmãos do prefeito eleito. O ex-prefeito Jovelino Pinheiro, principal apoiador da chapa, também é acusado de compra de votos, isso pela 2ª vez, já que nas eleições de 2012 ele recebeu a mesma acusação.

Nenhum dos cinco acusados ainda apresentou defesa.

As acusações no processo do Ministério Público

Conforme as denúncias apresentadas pelo promotor Michel Henrique Costa, duas mulheres, identificadas por Fabiana Dias e Keila Oliveira, relataram que Vando, irmão de Tuquinha, lhes deram cestas básicas no dia 13 de novembro, véspera das eleições, em troca do voto. Disseram também que as cestas foram retiradas do próprio supermercado de Tuquinha.

As mesmas eleitoras relataram que no dia 14 de novembro foram à casa de Vilma, também irmã de Tuquinha, onde receberam R$ 50,00 em troca do voto, e que o dinheiro foi entregue junto com o santinho do candidato.

O promotor também colheu depoimento do eleitor Henrique Soares, que afirmou ter recebido dinheiro das mãos de Tuquinha em duas ocasiões, uma vez de R$ 150,00 e outra de R$ 20,00 com a intenção de convencer sua família a votar. O declarante informou ainda que o recebimento do dinheiro foi presenciado por amigos, citados no depoimento.

O envolvimento do ex-prefeito Jovelino é citado no processo por meio da eleitora Tereza Santos, que declarou ter ouvido e gravado Josiel Dias afirmar que Jovelino mandou entregar botijão de gás e remédios para eleitores votar em Tuquinha. Em depoimento, Josiel confessou ter feito “uns ajeitinhos que Jovelino pediu”.

Diante disso, o promotor Michel pediu a cassação do registro ou do diploma de Tuquinha e de Davitt.