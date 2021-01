Prefeito de Patis é o novo presidente do Cimams

Valmir Morais foi eleito por aclamação

Por Patrícia Marques

Prefeitos do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha se reuniram na manhã de terça 12/01 para para definição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS. A chapa presidida pelo prefeito de Patis, Valmir Morais de Sá, foi eleita por aclamação para o exercício de 2021/2022.

O novo presidente do Consórcio fez questão de agradecer ao seu antecessor, o então prefeito de Matias Cardoso, Edmárcio Moura Leal, pela condução da entidade nos últimos quatro anos em que esteve à sua frente. Aproveitou o momento para colocar em apreciação pelos prefeitos consorciados, o nome do professor Luiz Lôbo para a Secretaria Executiva, no biênio 2021/2022, e teve a aprovação de todos os presentes na assembleia geral.

Sua principal meta é um plano de expansão, com a filiação de novos municípios, aumentando de 60 para 100, nas duas regiões, para isso, pretende criar uma sub-sede da entidade em Diamantina, visando atender os municípios do Vale do Jequitinhonha.

O CIMAMS, com sede em Montes Claros, foi fundado em 2014, com objetivo de fortalecer a representação política e administrativa para melhoria da gestão pública municipal. O Consórcio visa à cooperação mútua entre os municípios para a realização de interesses comuns e multifinalitário, atuando no planejamento e execução de projetos e programas que visam o desenvolvimento regional sustentável, aperfeiçoamento das gestões administrativas e a formulação de políticas públicas regionais que venham beneficiar a população dos municípios da Área Mineira da Sudene.