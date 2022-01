Acidente deixa três feridos na BR-251

Explosão de casos gripais sobrecarregam o único hospital da cidade O que muitos temiam está acontecendo: os casos de Covid se multiplicaram em São João do Paraíso nos últimos dois dias. Conforme o boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta (13) pela Secretaria de Saúde, são 63 pessoas doentes com o novo coronavírus, sendo que uma delas está hospitalizada. O boletim informa ainda que 50 pessoas foram testadas positivas nas últimas 24 horas. Na quarta (12), a cidade tinha 13 infectados. Além disso, o setor de saúde ainda monitora outras 47 pessoas que apresentam sintomas da doença e aguardam resultados de exames. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, 27 pessoas infectadas moram no Centro da cidade, 14 no bairro Morada do Sol, 10 no Tabuleiro Alto, 07 no povoado de Barrinha, 03 no São Joãozinho, 01 no Cohab e 01 no São Tiago. De uma forma geral, a população paraisense atribui o aumento dos casos às aglomerações de fim de ano; outros culpam a realização da Festa do Marmel