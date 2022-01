Sebrae coleta doações para os atingidos pelas chuvas

Mototaxista de 54 anos (foto) morreu no local do acidente. O motociclista Romildo Ribeiro, de 54 anos, morreu em um grave acidente com uma caminhonete no KM-476 da BR-251, na noite dessa quarta (26/01). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão da moto com uma caminhonete ocorreu na entrada do bairro Parque Jardins, em Francisco Sá. Depois de a moto colidir com o carro, uma carreta que passava no momento passou por cima da moto e a arrastou pela pista. A PRF informou que a vítima não foi atingida pela carreta. A perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas. O motorista da caminhonete contou que se assustou com a motocicleta colidindo com o seu veículo. O Samu foi acionado para prestar socorro, mas o mototaxista morreu no local, com traumatismo cranioencefálico grave e politrauma. Já o motorista da caminhonete foi socorrido com escoriações e levado para o hospital de Francisco Sá.