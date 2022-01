Covid continua aumentando e Taiobeiras já pensa na volta das restrições

São 47 casos de Covid e 274 de Influenza; haverá plantão neste sábado para evitar superlotação

Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Taiobeiras testou mais 25 pessoas positivas para a Covid-19. Com isso, a cidade se encontra com 47 pessoas infectadas com o novo coronavírus nesta sexta (07/01), uma delas está hospitalizada. Outra informação preocupante é que a cidade tem 247 pessoas com suspeita da doença.

Se não bastasse a Covid, Taiobeiras ainda enfrenta um surto de Influenza H3N2. Segundo Marlon Ramos, secretário adjunto de Saúde, desde o dia 03 de janeiro mais de 900 pessoas procuraram as unidades de saúde e cerca de 40% eram com queixa respiratória. Pelo menos 274 pessoas foram diagnosticadas com Influenza. Saiba a diferença das doenças no quadro abaixo.

Medidas – Preocupadas com o avanço das infecções, as autoridades de saúde do município adotam medidas para evitar superlotação no Pronto Socorro. “Estamos ampliando o funcionamento da Unidade da ESF do Centro das 17 às 19 horas. No sábado pela manhã vamos colocar profissionais de enfermagem, odontólogos e médicos para absorver a demanda reprimida de síndrome gripal das unidades de saúde”, informa o adjunto.

Também se torna inevitável o retorno das restrições na cidade. “Orientamos o executivo a suspender os eventos públicos como ‘Nossa Avenida’ e na próxima semana, se manter o mesmo quadro epidemiológico, suspender também a FENOIT”, informa Marlon, que ressalta a ampliação da testagem de casos de síndrome gripal em todas as unidades de saúde.

Vacinação – Em outra ponta, as autoridades de saúde insistem na campanha de vacinação contra a Covid-19. Neste sábado (08) haverá vacinação no PSF Centro até o meio dia. As doses estão disponíveis para adolescentes acima de 12 anos, para 2ª dose e para dose de reforço.

Segundo Marlon, 89% da população taiobeirense tomou a 1ª dose da vacina, já a 2ª dose foi aplicada em 69%; enquanto que a dose de reforço chegou à somente 11% do público alvo. “A população precisa retornar pra fazer a 2ª dose e o reforço. Não está tendo falta de vacinas”, disse o adjunto.